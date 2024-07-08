شركات الصرافة تعلن "الاضراب العام" في جميع المحافظات العراقية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات شركات الصرافة، الإضراب العام في العاصمة بغداد.

وذكرت التنسيقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "نظرا لإصرار البنك المركزي العراقي على إيقاع الضرر بالشركات ودفعها للمحظور ولتجاهله المطالب المشروعة التي تقدمت بها شركات الصرافة والتي تلائم القانون وبعد عقد اجتماع موسع لشركات الصرافة تقرر بدء الإضراب العام والاغلاق التام".

وأكدت أنها ستمتنع "عن دخول المزاد من تاريخ الأربعاء القادم المصادف 10/7/2024 والى اشعار اخر ولكافة المحافظات".