شركات التكنولوجيا الأميركية تتصدر قائمة الأكبر عالمياً في 2026

تصدّرت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية خلال عام 2026، في ظل الزخم الكبير الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، بحسب مجلة "Global Finance" الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وذكرت المجلة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن شركة إنفيديا (الولايات المتحدة – تكنولوجيا المعلومات) جاءت في المرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت نحو 4.53 تريليون دولار، تلتها ثانياً آبل (الولايات المتحدة – تكنولوجيا المعلومات) بقيمة 4.02 تريليون دولار، ثم ألفابت (الولايات المتحدة – خدمات الاتصالات) ثالثاً بنحو 3.78 تريليون دولار.

وجاءت مايكروسوفت (الولايات المتحدة – تكنولوجيا المعلومات) رابعاً بقيمة 3.59 تريليون دولار، تليها أمازون (الولايات المتحدة – السلع الاستهلاكية/التجزئة) خامساً بقيمة 2.47 تريليون دولار، ثم ميتا (الولايات المتحدة – خدمات الاتصالات) سادساً بنحو 1.66 تريليون دولار.

وفي المرتبة السابعة حلّت برودكوم (الولايات المتحدة – تكنولوجيا المعلومات) بقيمة 1.64 تريليون دولار، تلتها TSMC (تايوان – تكنولوجيا المعلومات) ثامناً بقيمة 1.57 تريليون دولار، ثم أرامكو السعودية (السعودية – الطاقة) تاسعاً بقيمة 1.56 تريليون دولار.

وجاءت تسلا (الولايات المتحدة – السلع الاستهلاكية/ السيارات) في المرتبة العاشرة بقيمة 1.49 تريليون دولار، تلتها بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة – القطاع المالي) بقيمة 1.08 تريليون دولار.

كما ضمّت القائمة إيلي ليلي (الولايات المتحدة – الرعاية الصحية) بقيمة 1.01 تريليون دولار، ووول مارت (الولايات المتحدة – السلع الاستهلاكية الأساسية) بقيمة 887.9 مليار دولار، وجي بي مورغان تشيس (الولايات المتحدة – القطاع المالي) بقيمة 877.1 مليار دولار.

إلى جانب فيزا (الولايات المتحدة – القطاع المالي) بقيمة 670.6 مليار دولار، وأوراكل (الولايات المتحدة – تكنولوجيا المعلومات) بقيمة 560 مليار دولار، وماستركارد (الولايات المتحدة – القطاع المالي) بقيمة 512.6 مليار دولار.

كما شملت القائمة إكسون موبيل (الولايات المتحدة – الطاقة) بقيمة 507.4 مليار دولار، وجونسون آند جونسون (الولايات المتحدة – الرعاية الصحية) بقيمة 498.6 مليار دولار، وأخيراً نتفليكس (الولايات المتحدة – خدمات الاتصالات) بقيمة 428.4 مليار دولار.

ويعكس هذا التصنيف استمرار هيمنة الشركات الأميركية، خصوصاً التكنولوجية منها، على صدارة الاقتصاد العالمي، مع حضور محدود لشركات من قطاعات ودول أخرى.