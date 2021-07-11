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شرطان فقط واحصل على قرض 20 مليون دينار من مصرف الرشيد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-11T11:18:19+0000
شرطان فقط واحصل على قرض 20 مليون دينار من مصرف الرشيد

شفق نيوز / كشف مصرف الرشيد، يوم الأحد، عن آلية منح القروض للموظفين والمتقاعدين عبر بطاقة (ماستر النخيل)، فيما لفت إلى منح 20 مليون دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقال مدير المصرف باسم عبد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الرشيد يمنح قروضاً للموظفين الموطنة رواتبهم عن طريق ماستر كارد النخيل"، مشيراً إلى أن "القروض الممنوحة للموظفين هي 10 ملايين بفائدة 5% ويكون تسلم المبلغ بعد ثلاثة أيام من التقديم".

وأضاف أن "مصرف الرشيد يمنح أيضا قروضا للمتقاعدين بفائدة أقل من الموظفين وهي 4%"، لافتا إلى أن "المصرف يمنح أيضاً قروضاً للمشاريع الصغيرة بقيمة 20 مليونا لمدة خمس سنوات، وبفائدة 5%".

ونوه مدير المصرف إلى إن "تقديم القرض للمشروع الصغير، يكون عبر الموقع الإلكتروني، على أن يمتلك المقترض عقد إيجار محل، وهوية غرفة تجارة للحصول على القرض".

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