شراكة عراقية - سورية في التصميم والمعارض

شفق نيوز- دمشق

وقعت شركة "كورسيكا" الأم في أربيل – برج العدالة في العراق، يوم الجمعة، اتفاقية تعاون استراتيجية مع المعرض الدولي الرابع للإعلام والإعلان والطباعة ومستلزماتها "ميديا إكسبو سيريا" الذي افتتح اليوم في العاصمة السورية دمشق.

وقال المدير العام لشركة كورسيكا في العراق إياد عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن الشركة تعمل في تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية وأجنحة المعارض، مبيناً أن الشريك التنفيذي لتصاميم الشركة هو "براند 8" الدولية، المشرفة على تنفيذ المشاريع كافة.

وأوضح عيسى، أن الفرع الجديد في سوريا "براند 8" انطلق من أرض المعرض ليعزز انتشار خدمات الشركة في السوق السورية، ويقدم حلولاً تصميمية للفعاليات والمعارض المحلية.

وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى نقل خبرة الشركة إلى السوق السورية، لافتاً إلى أن المعرض شكل فرصة لإبراز التطور الحاصل في صناعة المعارض وإضافة قيمة جمالية لقطاع التصميم في المنطقة.

من جهته، قال المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض، خلف مشهداني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الدورة الحالية تحمل طابعاً دولياً واضحاً، إذ تجاوز عدد الجهات المشاركة 75 شركة تمثل دولاً عربية بينها العراق والسعودية والإمارات والأردن وتركيا، إلى جانب حضور أوروبي من ألمانيا وهولندا وإيطاليا.

وأشار مشهداني إلى أن المعرض يشكل منصة إقليمية تجمع المبدعين والمتخصصين والعاملين في قطاع الإعلام والإعلان والطباعة، لعرض أحدث التقنيات وبناء شراكات جديدة.

يذكر أن المعرض شهد مشاركة محلية وعربية واسعة من الشركات المتخصصة بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة.