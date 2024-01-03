شح المياه يفتك بالزراعة في ذي قار وخسائر متوقعة بنسبة 50%

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، حسين آل رباط، اليوم الأربعاء، عن "انتكاسة كبيرة" للزراعة في المحافظة خلال الموسم الحالي، متوقعاً أن الأضرار ستتجاوز نسبتها 50%.

وذكر آل رباط لوكالة شفق نيوز، أن "هناك قرابة 1000 قرية ومنطقة على مستوى المحافظة ضربها الجفاف بسبب شح المياه الذي يعاني من العراق وانحباس الأمطار".

وبين أن "غالبية الفلاحين قاموا بالاستعداد للموسم الزراعي الحالي، أملاً بمياه الأمطار بعد الشحة المائية التي تعيشها البلاد، لكن الأمطار لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث شكلت نسبة أضرارها قرابة 40% لغاية الآن، فيما إذا بقي الوضع هكذا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، فإن الأضرار الزراعية ستتجاوز الـ50%".

وأضاف آل رباط، أن "خسائر الملف الزراعي في محافظة ذي قار قد تتجاوز مليارات الدنانير في الموسم الحالي"، داعيا السلطات المركزية إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ الفلاحين من موسم شح المياه.