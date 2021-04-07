شح المياه وانعدام الدعم يفقدان صلاح الدين نصف إنتاج الخطة الشتوية

شفق نيوز/ أكدت محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، فقدان نصف انتاجية الخطة الشتوية بسبب شح المياه والامطار وانعدام الدعم الحكومي.

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "انتاجية القمح للموسم الحالي نصف انتاج الموسم الماضي بسبب انعدام وانحسار الامطار والايرادات المائية وشبه انعدام التيار الكهربائي والوقود والدعم الحكومي بكل تفاصيله".

واضاف أن "انتاج الموسم الحالي لن يتجاوز 400 الف طن من القمح عن الموسم الماضي الذي تجاوزت انتاجيته 740 الف طناً". واشار الدليمي الى "انعدام الدعم الحكومي بجميع تفاصيله من اسمدة وبذور ووقود وامدادات الكهرباء ما سبب خسائر مادية جسيمة للمزاعين تتراوح من 15 مليون دينار الى عشرات الملايين".

وقال الدليمي إن "الموسم الشتوي الحالي هو الاسوء في تاريخ صلاح الدين ما ينذر بعزوف زراعي وهجرة المهنة التي تعد الشريان الاقتصادي الاساسي لصلاح الدين والعراق بشكل عام".

ولفت الدليمي الى ان "السبب الابرز في انهيار الخطة الشتوية التي عدها الموسم الستراتيجي للزراعة في المحافظة هو عدم تسديد مستحقات التسويق للمزارعين للموسم الماضي والتي بلغت 160 مليار دينار,30% من المزارعين تسلموا مستحقاتهم الى جانب مستحقات لم تدفع خلال عام 2014 ما وضع المزارعين في حرج مادي ومديونية كبيرة للمكاتب والشركات الزراعية الاهلية".

واعلن رئيس الجمعيات الفلاحية فشل الزراعة الديمة بالكامل وبنسبة 100% بسب انعدام الامطار التي تسببت بهلاك اكثر من 400 الف دونما من الزراعة الديمية ".

وعن تفاصيل الخطة الصيفية اوضح" انها تعتمد على مناسيب نهر دجلة ونجاحها مرهون باستقرار مناسيب النهر".

وحذرت صلاح الدين، في وقت سابق وعبر وكالة شفق نيوز، من "فشل الخطط الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة".