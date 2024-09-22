شح المياه والانبعاثات الكيميائية تفتك بآلاف أشجار التين في سنجار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الزراعة في ناحية سنوني بقضاء سنجار في محافظة نينوى، يوم الأحد، عن تلف الآلاف من أشجار التين بسبب شح المياه والانبعاثات الكيميائية من معمل للإسمنت.

وقال مدير الزراعة بركات عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ستة آلاف شجرة تين تلفت نتيجة نقص المياه وشح الأمطار على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن الدخان والمواد الكيميائية الصادرة من معمل الإسمنت الواقع شرقي الناحية".

وأضاف "قضاء سنجار يعد من أبرز مناطق العراق في زراعة التين إذ يحتوي على أكثر من 90 ألف شجرة تنتج نحو 90 طناً من التين الطازج والمجفف سنوياً".

ودعا عيسى الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الجفاف من خلال حفر آبار جديدة في المنطقة بهدف الحفاظ على القطاع الزراعي عامة وزراعة التين بشكل خاص لما يمثله هذا المحصول من أهمية كبيرة للمنطقة".