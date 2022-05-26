شح المعروض وخطط حظر النفط الروسي يرفعان الاسعار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل صعودها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح المعروض بينما يجادل الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في يوليو تموز سبعة سنتات أو 0.42 بالمئة إلى 114.45 دولاراً للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم تموز 55 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 110.90 دولارات للبرميل.

وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ايار، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق أمس الأربعاء.

وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ردا على ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ، دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم الأربعاء، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 ايار.

ومع ذلك ، لا تزال المجر حجر عثرة أمام الدعم الجماعي اللازم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وتضغط المجر من أجل 750 مليون يورو (800 مليون دولار) لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الابتعاد عن النفط الروسي.

فيما خفف ارتفاع أسواق النفط هذا الأسبوع بسبب عمليات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19 ، مما زاد المخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، والمخاوف بشأن التضخم الذي يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي.