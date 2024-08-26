إشاعة تهوي بالليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق

شفق نيوز/ شهدت الليرة التركية، يوم الاثنين، تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي بعد شائعات واسعة النطاق تفيد بأن محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، قد استقال من منصبه.

وانخفضت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث سجلت 34 ليرة لكل دولار، في تداولات الأسبوع اليوم، مما يمثل انخفاضًا دراماتيكيًا يزيد عن 12 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وقد عزى العديد من المحللين هذا الانخفاض الحاد إلى ردود الفعل في السوق التي أثارتها مزاعم غير مؤكدة حول مغادرة شيمشك، والتي انتشرت بسرعة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

واستجابةً لهذه الفوضى، أعلنت هيئة أسواق رأس المال في تركيا أنها بدأت تحقيقًا في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت استقالة شيمشك، والتي ساهمت في حدوث تراجع كبير في بورصة إسطنبول، وتقوم الهيئة التنظيمية بفحص الحسابات التي قد تكون ضللت المستثمرين، مما أدى إلى خسائر مالية.