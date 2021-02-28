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إشارات برلمانية لحسم حصة كوردستان في الموازنة وتحدد موعد تمريرها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-28T19:32:30+0000
إشارات برلمانية لحسم حصة كوردستان في الموازنة وتحدد موعد تمريرها

شفق نيوز/ أكدت كتلة الفتح النيابية، يوم الأحد، التصويت على قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١، نهاية الأسبوع الجاري، فيما أشارت إلى حسم حصة إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين.

وقال النائب عن الفتح، فاضل الفتلاوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات والمفاوضات ما تزال مستمرة بين الكتل السياسية والوفد الكوردي لحسم حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة لعام 2021".

وأضاف الفتلاوي، أن "هناك اجتماعات مكثفة ستتم يوم الثلاثاء المقبل لحسم حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة".

ولفت إلى أن "التصويت على موازنة العام الحالي في مجلس النواب، سيكون في نهاية الأسبوع، وتحديدا يوم الخميس المقبل".

وفي كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان رفضت الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان لغاية الآن.

 

 

 

 

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