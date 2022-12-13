"سينعش العراق".. الكهرباء تكشف آخر تفاصيل الربط مع الأردن

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، أن المرحلة الاخيرة للربط الكهربائي مع الأردن ستصل إلى طاقة 960 ميغاواط، مبينة أن عمليات الربط مع دول الجوار تهيأ العراق لدخول سوق الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الربط الكهربائي مع الأردن يتكون من ثلاث مراحل، وتم التوقيع على المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، وبدأ تنفيذ العمل"، مبينا ان "المرحلة الأولى ستضيف طاقة بمقدار 150 ميغاواط والثانية ستضيف بطاقة 500 ميكا واط والثالثة ستضيف طاقة 900 ميكا واط". ".

واضاف ان "نظام الخط للربط الكهربائي مع الأردن سيقلب في المرحلة الثانية والثالثة إلى دائرة مزدوجة وستضيف طاقة 960 ميغاواط ".

واشار الى ان "الربط مع الأردن سيزود مناطق القائم وحصيبة وعكاشات ومدينة الرطبة بالطاقة، بعد أن عانت هذه المناطق من دمار البنى التحتية لقطاع الكهرباء، وبالتالي هي مناطق شبه محرومة من الكهرباء سينعشها هذا الربط بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الربط سينعش معمل الفوسفات في غرب العراق وهو مصنع مهم لإنتاج الفوسفات".

واكد ان "مشاريع الربط الكهربائي يعتبر من المشاريع المهمة لتبادل منفعة الطاقة وتهيأ دخول العراق بسوق الطاقة سواء كان عربيا او خليجيا، ومن ثم تحقق استقرارية ووثوقية عالية للشبكة الكهربائية فنيا" .

ويسعى العراق لعملية الربط الكهربائي مع دول الجوار ومنها تركيا والأردن والخليج العربي من اجل تقليل العجز في الطاقة خاصة ايام الذروة في الصيف .