"سيمنس" الألمانية توقع عقد إنشاء 5 محطات لتقوية الشبكة الكهربائية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، عن منح شركة "سيمنس" الالمانية للطاقة عقداً لإنشاء خمس محطات فرعية عالية الجهد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن توقيع العقد يأتي لمواكبة حجم الطلب المتزايد على نقل الطاقة الكهربائية في العراق وتأمين احتياجات الكهرباء لأكثر من 2.5 مليون منزل.

ويأتي هذا الإعلان، بحسب البيان، بالتزامن مع جهود الحكومة العراقية في تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية الوطنية وإيصال الكهرباء إلى جميع محافظات العراق.

وقالت الوزارة أيضا، أن هذا العقد يمثل المرحلة الثانية من مشاريع اتفاقية "أجندة الطاقة في العراق – المرحلة الثانية" التي جرى توقيعها في برلين مطلع العام الجاري ما بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة سيمنس للطاقة.

وبموجب العقد، سيتم إنشاء هذه المحطات الخمس و بقدرة 400 كيلو فولت في مختلف مدن العراق، وذلك فى العاصمة بغداد وديالى والنجف وكربلاء والبصرة، حيث ستبلغ قدرة كل منها 1500 ميجاوات، وسيبدأ العمل على إنشاء هذه المحطات فى مطلع عام 2024.

وسيتم تمويل غالبية المشروع من قبل وكالة إئتمان الصادرات أليانز تريد ترست المعروفة سابقا باسم أويلر هيرميس بالتعاون مع وزارة المالية العراقية.

ونقل البيان عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل وزير الكهرباء، قوله "تعتبر الطاقة واحدة من أهم الأسس لنمو وازدهار الدول، ونفخر بمواصلة شراكتنا المتينة مع "سيمنس للطاقة" لتحقيق أهداف مشاريع اتفاقية "أجندة الطاقة في العراق – المرحلة الثانية"، إذ نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيعزز من قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء ونقلها إلى مختلف أنحاء الدولة، كما سيدعم مختلف القطاعات الوطنية ويسهم في نموها".

من جانبه، قال إلياس صنهاجي، مدير تكنولوجيا الشبكات في منطقة الشرق الأوسط لشركة سيمنس للطاقة: "يعد توفير الطاقة بشكل آمن ومستقر أمراً ضرورياً لرفعة العراق وازدهاره، وستلعب هذه المحطات دوراً محورياً في تعزيز أداء الشبكة الوطنية ونقل الكهرباء إلى العديد من المنازل والقطاعات والخدمات الرئيسية بجميع أنحاء الجمهورية"

وستقوم شركة سيمنس للطاقة، وفق البيان، ببناء المحطات الفرعية، بما في ذلك الاستشارات الهندسية وعمليات الإنشاء والبناء. ويتضمن العقد إنتاج وتجهيز وتسليم أحدث منتجات الجهد العالي مثل المعدات الكهربائية المعزولة بالغاز لمستويات الجهد الرئيسية 400 كيلو فولت و132 كيلو فولت بالإضافة إلى محولات القدرة الفائقة لنقل الطاقة، كل منها بقدرة 250 ميجاوات.