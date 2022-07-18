سيقلل استيراد المشتقات النفطية بنسبة 60 بالمائة.. ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء قبل نهاية العام الجاري

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، يوم الإثنين، أن شهر تشرين الاول المقبل سيشهد البدء بعمليات ضخ النفط الخام للمصفى قبل نهاية العام الجاري، مشيراً الى انه سيقلل استيراد المشتقات النفطية بنسبة 60 بالمائة.

جاء ذلك خلال زيارته لمشروع مصفى كربلاء النفطي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد اسماعيل "حرص الوزارة والحكومة على زيادة الانتاج الوطني من المنتجات النفطية وايقاف استيرادها، مشيراً الى اهمية تحقيق هذا الهدف من خلال بدء الانتاج من مصفى كربلاء قبل نهاية العام الحالي، الى جانب انجاز مشروع الـ (FCC) في مصافي الجنوب، ومجموعة مشاريع تأهيل مصفى الصمود في بيجي خلال السنوات القليلة القادمة".

وقال وزير النفط إن "المصفى سيغطي الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي بالاضافة الى تقليل الاستيراد من المشتقات النفطية بنسبة 60 بالمائة، عاداً تشغيل مصفى كربلاء انجازاً اقتصادياً كبيراً في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، والتي تكلف موازنة البلاد نفقات مالية كبيرة بسبب استيراد الوقود".

واضاف اسماعيل ان "مشروع مصفى كربلاء يعد أحدث مشروع في قطاع التصفية في العراق بطاقة 140 الف برميل باليوم، يضم منظومات تكرير حديثة ومتكاملة، وانتاج بمواصفات عالمية، لذلك نحن حريصون على الاسراع ببدء عمليات الانتاج من مصفى كربلاء رغم الظروف الاقتصادية والتحديات الصحية".

واشار الى ان "المصفى خطوة مهمة لسد الحاجة المحلية للاستهلاك، تتبعها خطوات اخرى عند اعادة إكمال تأهيل مصفى الصمود في بيجي ومشروع FCC في شركة مصافي الجنوب في البصرة، ومجموع هذه المشاريع سيؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج المشتقات النفطية".

واوضح وزير النفط ان "شهر أكتوبر / تشرين الاول القادم سيشهد البدء بضخ النفط الخام للمصفى معبراً عن امله ببدء التشغيل الكلي للمصفى تدريجياً".

ولفت البيان الى ان "الوزير عقد خلال جولته في المصفى والتي رافقه خلالها وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، اجتماعاً مع الشركات المنفذة للمشروع، مؤكدا توفير كافة انواع الدعم للاسراع في إجراءات الانجاز والتشغيل للمصفى".

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس إن "المصفى تم انشاؤه وفق احدث المواصفات والتكنلوجيا المتطورة لانتاج المشتقات النفطية ذات الجودة العالية، وتأتي الزيارة ضمن الزيارات الميدانية لمتابعة نسب الانجاز في المشروع، مشيرا ان المرحلة الأولى لتشغيل المصفى ستكون قبل نهاية العام الحالي والمرحلة الثانية ستكون في بداية العام المقبل لانتاج المنتجات الخفيفة والتي سيكون تأثيرها ايجابيا لسد حاجة الاستهلاك المحلي".

فيما قال مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران ان الشركة قامت بتهيئة الملاكات الفنية والهندسية وادخالهم في دورات تدريبية لتشغيل المصفى".