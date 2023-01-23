"سيحد من إجراءات واشنطن".. مسؤول إيراني يدعو لاعتماد الريال والدينار بالتعامل بين بغداد وطهران

شفق نيوز/ رأى رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق يوم الاثنين، أنه في حال عقد اتفاق مصرفي بين إيران والعراق للتبادل المالي باستخدام الريال والدينار بدل الدولار، فإن الإجراءات المصرفية الأمريكية في العراق ستصبح غير فعالة.

وأوضح آل إسحاق في تصريح نقلته وكالة إرنا الإيرانية؛ أن أمريكا تقابل بشتي الطرق الدول التي لديها مشاكل معها ومنها العملة الامريكية التي تستخدمها واشنطن كأداة لخلق المشاكل للدول. فهي تستخدم هذه الأداة ضد إيران منذ سنوات والآن تستخدمها ضد العراق.

وذكر أن الولايات المتحدة تستخدم استراتيجيات مختلفة لمواصلة عدائها مع إيران، مؤكدا أن الحل الوحيد لتحييد هذه الإستراتيجية هو عقد اتفاق بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي لتجاوز هذه العقبة بأفضل وسيلة من خلال استخدام الدينار بدلاً من الدولار، ويجب أن نخفض تكلفة شراء البضائع الإيرانية للمنافسين بحيث لا يكون سوق هذا البلد متاحاً بسهولة للمنافسين.