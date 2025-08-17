سيارات كيا تتفوق على تويوتا بأكثر المبيعات في العراق لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

تفوقت كيا على تويوتا بأكثر السيارات مبيعا في العراق، وأصبحت رائدة جديدة، فيما تقدمت نيسان ستة مراكز لتدخل قائمة أفضل خمسة شركات بمكاسب كبيرة خلال النصف الاول من عام 2025.

وذكرت شركة Focus 2 Move في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "من المتوقع أن يشهد سوق السيارات العراقية نموًا مطردًا في عام 2025 حيث ارتفعت أرقام النصف الأول بنسبة 3.3%، لتستقر بعد موجة النمو الأخيرة.

وبالنسبة إلى أرقام النصف الأول من عام 2025 من حيث العلامات التجارية، تصدرت كيا قائمة العلامات التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 12.8%، وبلغت حصتها السوقية 27.8%، في حين تراجعت تويوتا إلى المركز الثاني، بانخفاض بنسبة 20.2%، وتراجعت مركزًا واحدًا، بينما حلت إم جي في المركز الثالث، بارتفاع بنسبة 45.7%.

هذا وتراجعت سيارة هونداي، الى المركز الرابع بمقدار مركز واحد، بنسبة 37.5%، بينما حلت نيسان في المركز الخامس بعد أن حققت مكاسب بنسبة 533.2%، بزيادة 6 مراكز.

أما فيما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية في العراق، فانه سجل نموًا بنسبة 9.8% في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 3% من إجمالي مبيعات السيارات.

وما يزال نمو هذا القطاع متعثرًا، إلا أن هدف البلاد لتعزيز الدخل غير النفطي قد يُسرّع عملية تبني هذه السيارات مستقبلًا.

وسيطرت تويوتا على القطاع، حيث استحوذت على 95.4% من مبيعات السيارات الكهربائية، متقدمة بفارق كبير على لكزس ولاند روفر.