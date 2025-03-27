سوّقت 460 ألف طن.. البصرة تواصل تغطية الحاجة المحلية من الطماطم

شفق نيوز/ أعلن مديرية زراعة البصرة، هادي حسين، يوم الخميس، عن تسويق أكثر من 400 ألف طن من محصول الطماطم إلى الأسواق المحلية منذ بداية انطلاق الموسم ولغاية الآن.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويق محصول الطماطم بلغ 460 ألفاً و11 طناً منذ انطلاق موسم التسويق في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ولغاية 24 آذار/ مارس الجاري، وعملية التسويق تسير بوتيرة متصاعدة".

وأضاف أن "كوادر المديرية مستمرة بدعم المزارعين عبر بتقديم الإرشادات اللازمة لنشر طرق الزراعة الحديثة فضلاً عن إجراء حملات المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول".

وعدا الجهات المعنية بغلق المنافذ الحدودية وعدم استيراد هذا المحصول نظراً لوفرته في المحافظة.