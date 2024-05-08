"سويزماكس" تنقل نحو 96 الف برميل من الخام يوميا من العراق ودول اخرى الى اوروبا

شفق نيوز/ بلغت ناقلات "سويزماكس" التي تنقل خام الشرق الأوسط بشكل رئيسي من العراق ودول أخرى نحو 96 برميل يوميا الى أوروبا في مارس / آذار وفقا لبيانات "ستاندرد آند بورز" للسلع العالمية في البحر الأحمر.

ووفقا للبيانات، فإن ناقلات سويزماكس التي تنقل خام الشرق الأوسط، بشكل رئيسي من العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بلغت 95.709 براميل إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

وتابعت "هو ما يعني حوالي ثلاث شحنات من طراز سويزماكس شهريًا".

وبلغ متوسط حركة خام الشرق الأوسط على متن سفن السويس ماكس قبل أزمة البحر الأحمر 747.075 برميلًا يوميًا على أساس عبور قناة السويس، وهو ما يعادل حوالي 23 شحنة من السويس "ماكس" شهريًا.