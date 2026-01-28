سومو: نتطلّع إلى رفع صادرات كوردستان وتجديد اتفاق بغداد - أربيل

شفق نيوز - بغداد

أعربت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الأربعاء، عن تفاؤلها بشأن مستقبل إنتاج وتصدير النفط في إقليم كوردستان، مؤكدة نجاح الاتفاقية القائمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.

وقال مدير الشركة علي نزار الشطري لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج وتصدير نفط إقليم كوردستان مستمر ونأمل زيادته خلال الفترة المقبلة لتحقيق عائدات مالية أعلى وإضافتها إلى خزينة الدولة".

وأشار إلى أن "معدل تصدير نفط الإقليم حالياً 200 ألف برميل باليوم، ونأمل زيادته ورفع طاقة التصدير بعد زيادة الإنتاج".

وربط الشطري بين إمكانية تجديد الاتفاقية بين الحكومة المركزية والإقليم بإمكانية نجاح الاتفاقية، مؤكداً أن "النجاح موجود حالياً وبالإمكان تجديدها، وأن قرار تجديد الاتفاقية متروك للحكومة المقبلة".

واعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق، الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي "مؤقتاً وليس دائمياً"، مجدداً تأكيده على أهمية تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم إدارة ملف الثروات الطبيعية في البلاد.

ولا تزال صادرات نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي مستمرة بثباتها عند مستوى 190 ألف برميل يومياً.

ويؤكد مراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة الإقليم والدولة على تثبيت هذا المسار وتحويله إلى استقرار طويل الأمد، بما يضمن استدامة الإيرادات وتطوير قطاع الطاقة بصورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والسياسية.