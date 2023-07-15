سومو: أنتاج العراق قد يتأثر باتفاق النفط مقابل الغاز

شفق نيوز/ قال مصدر من شركة تسويق النفط الحكومية سومو، إن إنتاج العراق النفطي قد يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد، حتى في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك مع استمرار تعليق نفط الشمال.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر صحفي مباشر يوم 11 تموز / يوليو إن العراق وإيران وقعا اتفاقية مقايضة النفط الخام والوقود من بغداد بالغاز والكهرباء المستوردين من طهران بسبب صعوبات في السداد للبلد الخاضع للعقوبات الأمريكية.

وقال إن سومو ستتولى مبيعات النفط الخام والوقود للشركات المرشحة من إيران.

ووفقا ستاندرد آند بورز جلوبال نقلا عن مصدر في "سومو"، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على الرغم من أن تنفيذ صفقة مقايضة النفط والغاز سيستغرق وقتًا، إلا أن العراق سيحاول على الأرجح زيادة الإنتاج من حقوله الجنوبية الضخمة للتعويض عن خسارة الإنتاج واستمرار تعليق الصادرات عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المصدر إن سومو لم تتلق بعد تفاصيل بشأن بدء صفقة المقايضة أو كمية النفط الخام وزيت الوقود التي سيتم تصديرها إلى إيران أو الدرجات الخام التي سيتم بيعها.

وقال المصدر إنه إلى جانب تعليق صادرات النفط من الشمال، فإن انقطاع التيار الكهربائي المتفشي في المنطقة الفيدرالية بسبب انخفاض إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من البلاد في الظلام، مما أثر على إنتاج النفط.

وقال المصدر إن إنتاج حقلي الزبير العملاقين في الجنوب، اللذين تديرهما إيني، والرميلة، الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم، تأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في نهاية يونيو حزيران.

وقال المصدر إنه بمجرد استعادة إمدادات الغاز الإيرانية بالكامل، من المرجح أن يتوقف انقطاع التيار الكهربائي ويساعد في إعادة الإنتاج في الحقول الجنوبية إلى المستويات الطبيعية.

وضخ العراق 3.985 مليون برميل في اليوم في يونيو حزيران، أقل من 4.22 مليون برميل في اليوم من حصص أوبك +.

وهذا أعلى قليلاً من 3.955 مليون برميل في اليوم التي ضختها في مايو أيار ، عندما انضم العراق إلى العديد من دول أوبك + في تنفيذ إجمالي 1.66 مليون برميل في اليوم من التخفيضات الطوعية التي ستستمر حتى نهاية عام 2024.

وتأتي هذه التخفيضات الطوعية إضافة إلى 2 مليون برميل يوميًا من قيود أوبك + التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني وستستمر حتى نهاية عام 2024.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين لرويترز إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق من الأسبوع ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك.