سومو: إنتاج العراق النفطي ينخفض تماشيًا مع حصة "أوبك +"

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط "سومو" التابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من الخام في تشرين الثاني/نوفمبر، بانخفاض 221 ألف برميل يوميا عن تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب أرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق يتماشى مع حصته بموجب اتفاقية أوبك + لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، كما هو الحال منذ حزيران/يونيو.

وأظهرت بيانات من سومو؛ أن العراق حقق التراجع بخفض الاستهلاك الداخلي 92 ألف برميل يوميا والصادرات 63 ألف برميل يوميا.

في تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن البلاد ستلتزم بحصة أوبك + من خلال إدارة استهلاك النفط الداخلي للحفاظ على قدرات التصدير.