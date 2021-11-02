سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 67 دولاراً

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الاردن بلغ 67 دولارا خلال تشرين الاول الماضي.

وقالت الشركة في إحصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز ان "مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر تشرين الاول الماضي بلغت 309 الفا و768 برميلا"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا".

واضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للاردن بلغ 67.663 دولارا"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للاردن خلال شهر واحد بلغت 20 مليوناً و993 الفاً و906 دولارات".

ويصدر العراق النفط الخام الى الاردن باسعار تفضيلية تقل بمقدار 12 الى 14 دولاراً عن السعر الاصلي وبمقدار 10 الاف برميل يوميا يتم تصديرها عبر الشاحنات الحوضية.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، مبينة انها تجاوزت 96 مليون برميل بايرادات تجاوزت 7 مليارات دولار وبسعر اكثر من 79 دولارا للبرميل.