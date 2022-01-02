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سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-02T07:02:31+0000
سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولار

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الأردن بلغ 58 دولار خلال كانون الأول الماضي.

وقالت الشركة في احصائية على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر كانون الاول الماضي بلغت   309 ألفا و542 برميل"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا".

وأضافت سومو؛ ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 58.096 دولار"، مبينة أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 17 مليون و 983 ألف  و152 دولار".  

ويصدر العراق النفط الخام إلى الأردن بأسعار تفضيلية تقل بمقدار 12 الى 14 دولار عن سعر الاصلي بمقدار 10 آلاف برميل يوميا يتم تصديرها عبر الشاحنات الحوضية.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس السبت عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، مبينة انها تجاوزت 101 مليون برميل بايرادات تجاوزت 7 مليارات دولار وبسعر اكثر من 72 دولارا للبرميل.

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