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سومو لشفق نيوز: صادراتنا النفطية إلى أسواق أوروبا ارتفعت

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-06T08:40:17+0000
سومو لشفق نيوز: صادراتنا النفطية إلى أسواق أوروبا ارتفعت

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، يوم الاحد، ارتفاع الصادرات العراقية الى الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أن السوق الآسيوية هي الأكبر في استيعاب صادراتها النفطية.

وقالت الشركة في إجابة عن رسالة بعثتها وكالة شفق نيوز؛ انها "تتبنى استراتيجية التنوع والحصول على حصص سوقية في جميع الاسواق العالمية، حيث تعتمد سومو في تخصيص الكميات المتاحة للتصدير إلى أسواق (اسيا وأوروبا وأمريكا) وحسب اهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المالي المتحقق لبيع البرميل الواحد وبشكل مستدام".

واضافت ان "النسبة الاكبر والكمية الأكثر تذهب الى السوق الاسيوي والمتبقي تذهب إلى السوق الاوروبي والامريكي معتمدين على التحليل الدقيق لحالة السوق وانتهاج سياسة متوازنة في التعامل مع السوق النفطية العالمية وتوازنات العرض والطلب للمحافظة على استقرار الأسواق وبما يضمن ويحقق مصلحة العراق الاقتصادية ".

واشارت الى انها "عملت، ولغرض الاستثمار الأمثل للفرصة التسويقية المتاحة حاليا في السوق الأوروبية في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها في حصة السوق الأوروبية وقد تحقق ذلك فعلا على مدى الاشهر السابقة حيث ارتفعت نسبة النفوط المتوجهة إلى السوق بشكل أكبر مما كانت عليه خلال الفترات السابقة".

وذكرت S&P Global Platts  عن احد التجار انه إنهم "اشتروا CPC Blend الكازخستاني و (Basrah Medium ) البصرة المتوسط العراقي من أجل تشغيلهما معًا لإنتاج خام مشابه للأورال الروسي لتزويد مشتري العقود الآجلة لأوروبا.

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