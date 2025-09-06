"سومو" لشفق نيوز: تصدير نفط كوردستان مرهون بالشركات المنتجة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس شركة تسويق النفط "سومو"، علي نزار، يوم السبت، أن استئناف تصدير نفط كوردستان مرهون بالشركات المنتجة.

وقال نزار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وضع آليات محكمة لتطبق قانون الموازنة".

وأضاف: "نحن متفائلون بالاتفاق والآليات، ونتمنى أن نمضي بضخ النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، لما فيه من مصلحة للعراق وتعزيز وارداته المالية".

وأكد ان "وقت استئناف تصدير النفط مرهون بالشركات المنتجة للنفط".

وكشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم السبت، أن "ما يخص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فإنها تشهد تقديماً كبيراً في ملف الإيرادات غير النفطية"، مرجحاً التوصل إلى "تفاهم خلال هذه الأيام".

وبشأن ملف النفط، أضاف أن "المشكلة لم تكن بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية أو بين حكومة الإقليم والشركات النفطية بل كانت ثلاثية، والأيام القليلة المقبلة ستشهد حلاً بشأن هذا الملف أيضاً".

وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.