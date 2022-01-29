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سومو لشفق نيوز: السوق بحاجة إلى كميات اضافية من النفط والأسعار سترتفع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-29T10:59:51+0000
سومو لشفق نيوز: السوق بحاجة إلى كميات اضافية من النفط والأسعار سترتفع

شفق نيوز/ أوضحت شركة سومو يوم السبت، اسباب ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية.

وقال معاون مدير شركة تسويق النفط (سومو) علي نزار لوكالة شفق نيوز؛ إن "موجة البرد وتجمد أنابيب الغاز ولجوء الدول الأوروبية إلى النفط الخام، ساهم هذا بارتفاع أسعار النفط"، متوقعا "ارتفاع الأسعار أكثر مما هي الآن".

وأضاف نزار؛ إن "الدول أصبحت تحتاج الان إلى كميات أكثر مما مخطط من النفط الخام". 

وتابع إن "العراق أعلن عن بعض شحنات فورية لشهر شباط المقبل، لأن الطلب سيكون قويا جدا على النفط الخام وأن السوق سيكون بحاجة إلى كميات اضافية من النفط".

وبين أن "الكميات  التي أعلن عنها العراق من النفط الخام هي ضمن محددات منظمة أوبك + ولا يمكن تجاوزها".

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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