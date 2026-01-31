"سومو": لا تخرج قطرة نفط من اقليم كوردستان الا من خلالنا

شفق نيوز - بغداد

نفى مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علي الشطري، يوم سبت، ما يتم تداوله بين الحين والآخر من شائعات حول وجود عمليات تهريب للنفط من اقليم كوردستان، في الوقت نفسه توقع زيادة معدلات إنتاج الخام في حقول الإقليم في غضون الفترة المقبلة مع زيادة الاستثمارات.

وقال الشطري في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة النفط تتعامل مباشرة مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، والاتفاق المبرم بين الجانبين بشأن استئناف صادرات نفط الاقليم يسير بأفضل حال".

وعن ادعاءات تهريب النفط من كوردستان، ردّ مدير الشركة قائلا، "سابقا قد يكون هناك عمليات تهريب للنفط، لكن الان لا تخرج قطرة نفط من الاقليم الا من خلال (سومو)".

كما أشار الشطري إلى ان معدل تصدير نفط اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي يصل الى 200 الف برميل باليوم، والمتبقي من الانتاج النفط يستخدم محليا داخل الإقليم بكمية محدودة تصل الى 50 ألف برميل من النفط يوميا.

وتابع القول، إن "الاستثمارات بدأت تزداد مجدداً في حقول إقليم كوردستان، ونتوقع زيادة في كمية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشركة تتحقق شهريا من الإيرادات المالية لصادرات نفط الإقليم والتي تبلغ حوالي 350 - 400 مليون دولار، وتذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، وما نعوضه 16 دولارا للبرميل حسب ما أقر في قانون الموازنة لقيمة الاستخراج.

واختتم مدير الشركة تصريحه بالقول، ان هناك استشارياً عالميا يعمل الان لاعادة النظر في كلف الإنتاج والنقل ودراستها، وفي حقوق إقليم كوردستان، مؤكدة أن الاتفاق المبرم بين الجانبين بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم قابلة للتجديد كونها حققت نجاحا عالي المستوى.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2025، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط الإقليم إلى ميناء جيهان.

وفي نهاية العام 2025 اعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي "مؤقتاً وليس دائمياً"، مجددا تأكيده على أهمية تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم إدارة ملف الثروات الطبيعية في البلاد.