سومو: صادرات النفط لكانون الثاني انخفضت بنسبة 2٪ وخبير يوضح الاسباب

شفق نيوز/ انخفضت معدل الصادرات النفطية العراقية خلال شهر كانون الثاني إلى 3.202 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني 2022 مقابل 3.277 مليون برميل في اليوم في كانون الأول 2021، فيما عزا خبير نفطي سبب الانخفاض الى تفجير انبوب التصدير في تركيا وسوء الأحوال الجوية.

وبلغت حصة الإنتاج للعراق لشهر كانون الثاني الماضي، من قبل منظمة اوبك 4.281 مليون برميل في اليوم مقابل 4.237 مليون برميل في اليوم في كانون الأول 2021.

ووفقا لبيانات سومو فقد تراجعت صادرات العراق الوسطى والجنوبية بنسبة 2٪ إلى 3.111 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادراتها من خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 5.7٪ إلى 82 .117 ألف برميل يوميا.

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "انخفاض الصادرات النفطية العراقية خلال كانون الثاني يعود الى توقف تدفقات النفطية العراقية عبر جيهان التركي بعد انفجار الأنبوب المصدر في جنوب تركيا مما أدى إلى إغلاق التصدير مؤقتا عبر الشمال، اضافة الى الانواء السيئة التي شهدتها الموانئ على الخليج العربي مما أعاق تحميل النفط".

واضاف الجواهري؛ ان "العراق له القدرة على زيادة إنتاجه النفطي وصادراته لمستويات أكثر مما حددتها منظمة أوبك"، مبينا ان "لدى العراق 600 ألف برميل من النفط فائضة وهي جاءت نتيجة عمل التطوير ومن الممكن أن يطرحها في حال رفعت منظمة أوبك حصته في الأسواق".

واعلنت وزارة النفط العراقية عن تحقيقها في كانون الثاني، واردات مالية بلغت 8.27 مليار دولار من مبيعات النفط بسعر 83.246 دولار للبرميل مقارنة مع 7.39 مليار دولار من صادرات كانون الأول.