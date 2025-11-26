سومو: صادرات العراق النفطية تجاوزت مليار برميل خلال 10 أشهر

شفق نيوز – بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الأربعاء، تجاوز صادرات العراق النفطية خلال 10 أشهر من عام 2025 أكثر من مليار برميل.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الشركة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال 10 أشهر من عام 2025 بلغت ملياراً و29 مليوناً و213 ألفاً و454 برميلاً، بمعدل بلغ 102 مليون و921 ألفاً و345 برميلاً شهرياً، و3 ملايين و430 ألف برميل كمعدل يومي".

ووفقاً للإحصائية ذاتها، فإن "مجموع المصدر من حقول البصرة والوسط عبر موانئ البصرة بلغ ملياراً و5 ملايين و380 ألفاً و183 برميلاً".

وأشارت الإحصائية إلى أن "الصادرات النفطية من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال هذه الفترة بلغت 3 ملايين و 138 ألفاً و271 برميلاً"، مبينة أن الصادرات من إقليم كوردستان بعد انقطاع لأكثر 3 سنوات، بلغت 5 ملايين و 834 ألفاً و 864 برميلاً".

وأشارت الشركة إلى أن "العائدات المالية من الصادرات لثمانية أشهر، وابتداءً من شهر آذار وحتى تشرين الثاني الجاري، بلغت 55 ملياراً و 852 مليوناً و346 ألفاً و92 دولاراً أميركياً".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات مالية من مبيعات النفط لشهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

ووفقا لإحصائية نشرتها الوزارة، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 110 ملايين و 923 الفاً و47 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و30 مليونا و 689 الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و816 الفاً و106 براميل.

هذا وكانت الكميات المصدرة من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و 834 الفاً و 864 برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 272 الفاً و 77 برميلاً .