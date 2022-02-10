سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"سومو" توضح معطيات اعتماد سعر الخام العراقي في الأسواق العالمية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-10T19:33:16+0000
"سومو" توضح معطيات اعتماد سعر الخام العراقي في الأسواق العالمية

شفق نيوز / أوضحت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، طريقة احتساب التسعيرة الشهرية للنفوط في الأسواق العالمية.

وذكرت سومو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة لديها آليات حسابية يتم من خلالها تحديد التسعيرة الشهرية للنفوط العراقية للأسواق العالمية الرئيسة (آسيا وأوروبا و أمريكا) بناءً على معطيات كل شهر من حيث الطلب والعرض، إضافة إلى الفروقات السعرية بين النفوط حسب نوعيتها (خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة) ومدى تنافسية النفوط العراقية مقارنةً بالنفوط المشابهة لها في المنطقة".

وأضافت أن "الحسابات تخضع لمراجعة من قبل لجنة مختصة في شركة تسويق النفط ومجلس إدارتها ثم تعرض في اجتماع موسع يضم قيادات الوزارة برئاسة وزراء النفط لغرض مناقشتها وفقًا لمعطيات السوق النفطي، والمصادقة عليها لضمان تسويق الكميات المتاحة للتصدير كافة، وبأعلى إيراد مالي للبلد" .

وبحسب توضيح سومو، ومن منطلق مسؤولية الوزارة وقيادة القطاع النفطي، فإن "مناقشة الحسابات وما تقترحه شركة تسويق النفط، حول تسعيرة النفط الخام العراقي يعكس المهنية العالية والشفافية والدقة المطلوبة للتوصل إلى ما يرجى منه تحقيق الأهداف التسويقية من حيث زيادة الحصص التسويقية للخام العراقي في الأسواق العالمية"، وفقا للبيان.

related

الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر آذار

Date: 2021-05-03 06:38:57
الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر آذار

سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

Date: 2021-05-10 07:25:21
سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

العراق.. "مكمن اليمامة" مشروع تطويري يدخل الخدمة في مدينة الذهب الأسود

Date: 2021-05-27 14:20:51
العراق.. "مكمن اليمامة" مشروع تطويري يدخل الخدمة في مدينة الذهب الأسود

الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

Date: 2021-07-27 10:45:40
الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

العراق.. سوء الاحوال الجوية لم يؤثر على صادرات النفط

Date: 2022-01-23 14:43:37
العراق.. سوء الاحوال الجوية لم يؤثر على صادرات النفط

سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولار

Date: 2022-01-02 07:02:31
سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولار

استقرار تصدير النفط العراقي وتراجع وارداته خلال الشهر الماضي

Date: 2022-01-03 06:36:49
استقرار تصدير النفط العراقي وتراجع وارداته خلال الشهر الماضي

"سومو" تكشف سبب انخفاض معدل تصدير النفط في الشهر الجاري

Date: 2020-11-29 16:42:59
"سومو" تكشف سبب انخفاض معدل تصدير النفط في الشهر الجاري