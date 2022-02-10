"سومو" توضح معطيات اعتماد سعر الخام العراقي في الأسواق العالمية

شفق نيوز / أوضحت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، طريقة احتساب التسعيرة الشهرية للنفوط في الأسواق العالمية.

وذكرت سومو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة لديها آليات حسابية يتم من خلالها تحديد التسعيرة الشهرية للنفوط العراقية للأسواق العالمية الرئيسة (آسيا وأوروبا و أمريكا) بناءً على معطيات كل شهر من حيث الطلب والعرض، إضافة إلى الفروقات السعرية بين النفوط حسب نوعيتها (خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة) ومدى تنافسية النفوط العراقية مقارنةً بالنفوط المشابهة لها في المنطقة".

وأضافت أن "الحسابات تخضع لمراجعة من قبل لجنة مختصة في شركة تسويق النفط ومجلس إدارتها ثم تعرض في اجتماع موسع يضم قيادات الوزارة برئاسة وزراء النفط لغرض مناقشتها وفقًا لمعطيات السوق النفطي، والمصادقة عليها لضمان تسويق الكميات المتاحة للتصدير كافة، وبأعلى إيراد مالي للبلد" .

وبحسب توضيح سومو، ومن منطلق مسؤولية الوزارة وقيادة القطاع النفطي، فإن "مناقشة الحسابات وما تقترحه شركة تسويق النفط، حول تسعيرة النفط الخام العراقي يعكس المهنية العالية والشفافية والدقة المطلوبة للتوصل إلى ما يرجى منه تحقيق الأهداف التسويقية من حيث زيادة الحصص التسويقية للخام العراقي في الأسواق العالمية"، وفقا للبيان.