سومو توضح لـ شفق نيوز بشأن تزويد الأردن ولبنان بالنفط الخام

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو"، يوم الخميس، عدم تجديد عقد تزويد الاردن بالنفط الخام، مؤكدة في الوقت ذاته انه لا يوجد اي عقد مبرم مع الجانب اللبناني بشان تزويده بالنفط الخام.

وقالت الشركة في إجابة عن رسالة بعثتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق لم يجدد عقد تزويد الاردن بالنفط الخام لغاية الان بعد انتهاء العقد السابق".

واضافت ان "المباحثات بشان ذلك مستمرة بشأن تجديد عقد الشراء".

من جهة ثانية، اكدت الشركة انه "لا يوجد اي عقد مبرم مع الجانب اللبناني بشأن تزويده بالنفط الخام لغاية الان".

ولم يستورد الاردن النفط الخام من العراق خلال شهر كانون الاول الماضي في حين استورد ما مقداره 252 ألف برميل في تشرين الثاني الماضي من عام 2020.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار وحزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط، ليعاود الاستيراد مرة اخرى في شهر ايلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا. وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبارفي كانون الاول الماضي عن بدء تصدير فائض الوقود الأسود إلى لبنان، اعتبارا من مطلع عام 2021.