"سومو" تنفي أي عمليات لتهريب أو خلط للنفط في العراق

شفق نيوز- بغداد

نفى المدير العام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار الشطري، مساء اليوم الأربعاء، وجود عمليات لتهريب الخام أو خلطه مع نفوط دول أخرى، مؤكداً الشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة عالمية توفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة.

وقال الشطري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع عمليات التصدير تخضع لرقابة دقيقة منذ لحظة التحميل وحتى وصولها إلى المستوردين، والشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة مثل برنامج شركة كبلر الأمريكي الذي يوفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة، لضمان الشفافية وسلامة العملية برمتها".

وأضاف أن "بيع المنتجات النفطية يتم وفق أسعار عالمية مستندة إلى نشرات معترف بها، ومن خلال مزايدات دولية تشارك فيها شركات عالمية، وأن عمليات البيع والدفع تتم عبر آليات مصرفية واضحة لا يمكن التلاعب بها".

وأكد أن "الرقابة لا تتوقف عند حدود الشركة بل تشارك فيها جهات متعددة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير".

وأشار الشطري إلى أن "وجود ناقلات غير معروفة لا يعني بالضرورة تهريباً، فقد تكون هذه الناقلات تابعة لوزارات أخرى وتنقل مواد مختلفة"، مؤكداً أن "الشركة تمتلك سجلًا كاملًا ومحدثًا لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي وتتعاون بشفافية عالية مع الجهات الأمنية والرقابية".

وشدد على أن الشركة "ملتزمة بالشفافية والمصداقية لضمان سلامة عمليات تصدير النفط وحماية المصالح الوطنية".