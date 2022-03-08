سومو تكشف لـ شفق نيوز عن اسباب عدم تزويد الأردن بالنفط الخام لشهر شباط

شفق نيوز/ كشفت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو" يوم الثلاثاء، عن آخر التطورات بشأن أسباب عدم تزويد الأردن بالنفط الخام لشهر شباط الماضي.

وقالت الشركة في إجابة عن رسالة بعثتها وكالة شفق نيوز لـ"سومو" إن "عدم وجود صادرات نفط خام الى الجانب الاردني لشهر شباط 2022 يعود إلى أن بعض بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن ينتهي العمل بها في 28 من كانون الثاني 2022".

وتابعت أنه "بناءً عليه تم إيقاف تجهيز الجانب الأردني بالنفط الخام ابتداء من ذلك التاريخ"، مبينة أنه "سيتم استئناف التجهيز حال ورود الموافقات اللازمة من الجهات العليا في البلد بخصوص تمديد العمل بتلك البنود أو تعديلها".

واكدت ان "شركة تسويق النفط هي جهة تنفيذية لهذا الامر وان وزارة النفط هي المسؤولة عن التعاقدات النفطية بين البلدين".

ولم يستورد الاردن النفط الخام من العراق خلال شهر شباط الماضي في حين استورد ما مقداره 309 ألف برميل في كانون الثاني الماضي من عام 2022.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط نتيجة انتهاء العقد".

يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.