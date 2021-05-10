سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

شفق نيوز/ كشفت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو"، يوم الاثنين، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقد تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي.

وقالت الشركة في إجابة عن رسالة بعثتها وكالة شفق نيوز إليها، إن "المباحثات بشأن ذلك مستمرة بشأن تجديد عقد الشراء".

واضافت ان "العقد قيد الانجاز وهو بين الدائرة القانونية في وزارة النفط وبين مجلس الوزراء العراقي"، مبينا ان "شركة سومو جهة تنفيذية ستنفذ العقد متى ما تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين".

ولم يستورد الاردن النفط الخام من العراق خلال شهر كانون الاول الماضي في حين استورد ما مقداره 252 ألف برميل في تشرين الثاني الماضي من عام 2020.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار وحزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط، ليعاود الاستيراد مرة اخرى في شهر ايلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا. وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في كانون الاول الماضي عن بدء تصدير فائض الوقود الأسود إلى لبنان، اعتبارا من مطلع عام 2021.