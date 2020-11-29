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"سومو" تكشف سبب انخفاض معدل تصدير النفط في الشهر الجاري

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-29T16:42:59+0000
"سومو" تكشف سبب انخفاض معدل تصدير النفط في الشهر الجاري

شفق نيوز/ عزت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، يوم الأحد، سبب انخفاض معدلات تصدير الخام خلال الشهر الجاري الى "سوء" الاحوال الجوية.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سوء الاحوال الجوية التي شهدها شهر تشرين الثاني الجاري، اثر بصورة مباشرة على معدلات تحميل نفط خام البصرة المصدر عبر الموانئ الجنوبية".

وبينت أن "ذلك نتج عنه انخفاض معدلات التصدير للشهر الجاري عما كان مخططاً وفق جداول التحميل التي اعدت وفقاً للعقود المبرمة والتزاماً باتفاق دول اوبك وتلك المؤتلفة معها، ما يُظهر التزام العراق بنسبة ستزيد عن 100% عند انتهاء الشهر الجاري".

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