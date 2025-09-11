"سومو" تكشف تفاصيل مساعي العراق لمد أنبوب نفطي جديد عبر الخليج إلى عُمان

شفق نيوز - بغداد

أكد المدير العام لشركة تسويق النفط "سومو" علي نزار، يوم الخميس، أن العراق يعتزم مد انبوب نفطي جديد عبر الخليج وصولا الى سلطنة عمان لتعزيز صادراته من الخام.

وقال نزار لوكالة شفق نيوز، إن "هناك نقاشا وتوافقا مبدئيا بين العراق وسلطنة عُمان على مد أنبوب النفط الخام وتسويق النفط في الأسواق العالمية"، مبينا أن "المرحلة الاولى من الاتفاق تنص على بناء خزانات للنفط بسعة 10 ملايين برميل في ميناء (الدقم) العُماني"، مردفا بالقول إن "سعة التخزين قابلة للزيادة في السنوات المقبلة".

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من بناء الخزانات نبدأ بالمرحلة الثانية بنقل النفط الخام العراقي بالناقلات لحين انتهاء مد الأنبوب من العراق إلى سلطنة عُمان".

وبحسب نزار، فإن "هناك نقاشات بين العراق وعُمان لتحديد مسار خط الأنابيب، ووفق دراسة الجدوى فإن الأنبوب إذا ما مُدّ عبر البر فسوف يحتاج إلى اتفاقيات مع الدول التي سيمر من خلاله، أو إذا ما مر عبر البحر، فسيكون عبر الخليج العربي، حيث سيمتد من ميناء البصرة وصولا إلى الميناء العماني".

وكانت الحكومة العراقية، قد وقعت في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم مشترك في مجالات عدة مع سلطنة عُمان، جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مسقط ولقائه لسطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد.