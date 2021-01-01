"سومو" تقول إن ناقلة النفط الملغومة تتواجد قرب خور الزبير منذ الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط "سومو" يوم السبت ان ناقلة النفط الاسود التي ضبط على بدنها لغم بحري راسية في خور الزبير منذ الشهر الماضي وانها لم تأتِ من البلدان المجاورة، وقالت في الوقت ذاته انه لا توجد خطورة على عمليات تصدير الخام لبعد مسافة الناقلة عن ميناء البصرة النفطي.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، "ما حدث من وجود جسم غريب صنف على انه لغم ملتصقا ببدن الناقلة (M/T Pola) وما رافق هذه التداولات من تخمينات لا تستند الى واقع بشان ربط هذا الامر بصادرات النفط الخام العراقي من ميناء البصرة النفطي".

واضاف البيان ان الناقلة المذكورة مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الاسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لاغراض التصدير ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له وبالتالي تنفي سومو توجه الناقلة الى موانئ تصدير النفط الخام .

واشار البيان الى ان الناقلة تتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير منذ تاريخ الخامس من تشرين الثاني ولم تات الان من اي من موانئ دول الجوار الاقليمي خلافا لما ذكرته بعض المواقع.

وتابع البيان ان الامر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي ولا توجد اي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها.

وافادت خلية الإعلام الامني يوم الجمعة بضبط لغم بحري "كبير" التصق بناقلة نفط في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية، وان فريقا مختصا يعمل على إبطال مفعوله.

وضبطت قوة من مكافحة المتفجرات عبوة لاصقة زنة ٣٠ كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة سومو الخاصة بتصدير النفط، بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة، وفقاً لما افاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وقال المصدر إن فرق المتفجرات في الموقع للعمل على تفكيك العبوة، مضيفا أن الزوارق العسكرية البحرية مرابطة امام المكان تحسبا من وقوع أي طارئ، كما أن طاقم السفينة موجود داخلها وبانتظار استحصال الموافقات الرسمية لإخراج الطاقم.