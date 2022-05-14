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"سومو" تعلق على الزيادة الجديدة في الانتاج النفطي للعراق من قبل أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-14T18:59:13+0000
"سومو" تعلق على الزيادة الجديدة في الانتاج النفطي للعراق من قبل أوبك

شفق نيوز/ ذكرت شركة تسويق النفط "سومو"، يوم السبت، أن الزيادة التي حصل عليها العراق في إنتاج الخام اليومي تأتي ضمن إطار اتفاقية أوبك +.

جاء ذلك في توضيح صادر عن الشركة حول ما تداولته وسائل الاعلام حول الزيادة الجديدة للانتاج النفطي للعراق من قبل اوبك.

وقالت سومو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان الزيادة الشهرية في إنتاج العراق والبالغة بحدود ٥٠ الف برميل / يوميا هي تاتي في اطار اتفاقية اوبك + الحالية والتي تنص على عودة تدريجية الى مستويات الانتاج لكل الدول بضمنها العراق قبل قرار تخفيض الإنتاج في آذار/مارس 2020 .

واكدت أنه ليس هناك قرار جديد لزيادة انتاج العراق من قبل المنظمة إنما هو تنفيذ الاتفاقية الحالية.

ووافقت منظمة أوبك على زيادة حصة العراق بتصدير النفط إلى 4.5 مليون برميل يومياً، بدءاً من حزيران/ يونيو المقبل.

وقال ممثل العراق في أوبك، محمد سعدون، في تصريحات صحفية، إن "حصة العراق خلال هذا العام زادت بمقدار 50 ألف برميل يومياً"، مؤكداً أن العراق "يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي، وستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، بالتالي، سيصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي".

وأضاف سعدون: "خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك".

وأوضح أن "التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف يبقى فوق الـ 100 دولار حتى الربع الثالث من هذا العام".

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