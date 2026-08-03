سومو تطلب من المشترين تحديد احتياجاتهم من خام البصرة وسط توترات هرمز

شفق نيوز- بغداد

طلبت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، من المشترين بموجب العقود محددة الأجل، تحديد الكميات المطلوبة من خام البصرة المقرر تحميلها خلال شهر آب/أغسطس، في ظل استمرار انخفاض حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت وثيقة أن سومو دعت المشترين إلى تحديد الكميات التعاقدية من خام البصرة المتوسط أو خام البصرة الثقيل، على أساس التسليم على ظهر الناقلة من ميناء البصرة النفطي أو من عوامات الإرساء التابعة للعراق والمنشآت المرتبطة بها، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويأتي هذا الإجراء في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد تراجعاً، ما دفع الشركة إلى تنسيق خطط التحميل مع المشترين لضمان استمرار عمليات التصدير.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تسجل أي واردات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، لتستمر حالة التوقف للأسبوع الخامس على التوالي.