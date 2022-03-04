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سومو: تصدير وايرادات نفط العراق في شهر شباط هي الأعلى منذ سنتين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-04T13:43:14+0000
سومو: تصدير وايرادات نفط العراق في شهر شباط هي الأعلى منذ سنتين

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الجمعة، أن معدل تصدير وايرادات النفط في شهر شباط الماضي هي الاعلى منذ سنتين.

وقالت الشركة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق حقق اعلى معدل تصدير خلال شهر شباط الماضي منذ سنتين و بمعدل 3.314 ملايين برميل يوميا، و بزيادة مقدارها 112 الف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وأضافت الشركة أن العراق حقق ايضا "اعلى ايرادات مالية منذ ٢٠١٤ بمبلغ قدره 8.54 مليارات دولار من خلال قيام شركة تسويق النفط (سومو) بتصدير الكمية المتوفرة كافة لتصدير من نفط خام البصرة وكركوك.

وتابع البيان أنه من المؤمل ان ايرادات شهر اذار الحالي ستكون اعلى من شباط الماضي بناءً على معطيات السوق الحالية.

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