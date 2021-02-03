سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت شركة تسويق النفط- سومو-، الأربعاء، توضيحاً فيما يخص كميات تصدير النفط العراقي لشهر كانون الثاني الماضي.

وذكر بيان لسومو ورد لوكالة شفق نيوز، "نشرت وكالات الإعلام بتاريخ 2/2/2021 ان انتاج العراق بلغ (‏‎3870‎‏) الف برميل/ يوم خلال شهر كانون الثاني ‏وذلك حسب مصادرها وبهذا الصدد نود ان نبين مايلي:‏

‏1- ان سقف إنتاج العراق المحدد للربع الأول من عام 2021 (كانون الثاني – شباط – آذار ) هو(‏‎3857‎‏) ‏الف برميل /يوم ‏

‏2- بناء على معدلات التصدير المتحققة لشهر كانون الثاني والبالغة (‏‎2868‎‏) ألف برميل/ برميل للحكومة ‏الاتحادية و(‏‎397‎‏) الف برميل/يوم لاقليم كوردستان فإن المجموع الكلي لتصدير العراق لشهر كانون ‏الثاني هو (‏‎3265‎‏) الف برميل/ يوم.‏

‏3-الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية وحسب المخطط هو (‏‎520‎‏) الف برميل / يوم اما الاستهلاك الداخلي ‏للاقليم كوردستان وحسب اخر تقرير لشركة (‏Deloitte‏) هو (‏‎22‎‏)‏‎ ‎الف برميل / يوم وبلغ اجمالي استهلاك ‏العراق (‏‎542‎‏) الف برميل /يوم .‏

‏4- بناء على الفقرتين (2 و3) فإن انتاج العراق الكلي لشهر كانون الثاني هو (‏‎3807‎‏) الف برميل / يوم.‏

‏5- ان نسبة التزام العراق لشهر كانون الثاني هي (‏‎106%‎‏).‏

‏6- ان العراق قد نفذ مايقارب (‏‎50‎‏) الف برميل / يوم من مجموع الكمية التعويضية البالغة (‏‎626‎‏) الف برميل / يوم ‏وبهذا فأن المتبقي للتعويض خلال شهري (شباط ، اذار ) هو (‏‎(576‎‏ الف برميل./يوم‎ ‎‏ مع العرض بأن البيانات التي ‏سيتم اعتمادها لأصدار خطة التعويض للفترة القادمة ستبنى على اساس التقارير النهائية لمؤسسات المصادر الثانوية