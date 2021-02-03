سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت شركة تسويق النفط- سومو-، الأربعاء، توضيحاً فيما يخص كميات تصدير النفط العراقي لشهر كانون الثاني الماضي.
وذكر بيان لسومو ورد لوكالة شفق نيوز، "نشرت وكالات الإعلام بتاريخ 2/2/2021 ان انتاج العراق بلغ (3870) الف برميل/ يوم خلال شهر كانون الثاني وذلك حسب مصادرها وبهذا الصدد نود ان نبين مايلي:
1- ان سقف إنتاج العراق المحدد للربع الأول من عام 2021 (كانون الثاني – شباط – آذار ) هو(3857) الف برميل /يوم
2- بناء على معدلات التصدير المتحققة لشهر كانون الثاني والبالغة (2868) ألف برميل/ برميل للحكومة الاتحادية و(397) الف برميل/يوم لاقليم كوردستان فإن المجموع الكلي لتصدير العراق لشهر كانون الثاني هو (3265) الف برميل/ يوم.
3-الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية وحسب المخطط هو (520) الف برميل / يوم اما الاستهلاك الداخلي للاقليم كوردستان وحسب اخر تقرير لشركة (Deloitte) هو (22) الف برميل / يوم وبلغ اجمالي استهلاك العراق (542) الف برميل /يوم .
4- بناء على الفقرتين (2 و3) فإن انتاج العراق الكلي لشهر كانون الثاني هو (3807) الف برميل / يوم.
5- ان نسبة التزام العراق لشهر كانون الثاني هي (106%).
6- ان العراق قد نفذ مايقارب (50) الف برميل / يوم من مجموع الكمية التعويضية البالغة (626) الف برميل / يوم وبهذا فأن المتبقي للتعويض خلال شهري (شباط ، اذار ) هو ((576 الف برميل./يوم مع العرض بأن البيانات التي سيتم اعتمادها لأصدار خطة التعويض للفترة القادمة ستبنى على اساس التقارير النهائية لمؤسسات المصادر الثانوية