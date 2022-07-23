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"سومو" ترجح ارتفاع طاقة تصدير النفط عبر الخليج لـ3.35 ملايين برميل يومياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-23T09:47:37+0000
"سومو" ترجح ارتفاع طاقة تصدير النفط عبر الخليج لـ3.35 ملايين برميل يومياً

شفق نيوز/ رجحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم السبت، ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط عبر الخليج إلى 3.35 ملايين برميل يومياً، بحلول شهر أيلول المقبل.

وقال نائب المدير العام للشركة، علي الشطاري، لمنصة S&P Global Commodity Insights ستاندرد آند بورز، إن "ما يمكن تحقيقه حاليا هو 3.3 ملايين برميل يوميا مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القيود المفروضة على القدرة التصديرية، ولكن أيضًا أنشطة إعادة التأهيل التي قد تسبب توقفًا في بعض الأحيان"، لافتا الى انه "قد يرتفع هذه الكمية بالطبع، لكنني متحفظ بعض الشيء حتى أرى خطط تطوير مرافق التصدير تمضي قدمًا".

ويضخ العراق "ثاني أكبر منتج للنفط" في (أوبك) مزيدًا من الخام تماشيًا مع قرار (أوبك+) بإلغاء تخفيضات الإنتاج في 21 يوليو/ تموز.

وأوضح الشطاري، أن "سومو تتوقع أن تبلغ صادرات البصرة الثقيلة نحو 1.1 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز والبصرة المتوسطة نحو 2.2 مليونا برميل يوميا".

وصدر العراق 1.120 مليون برميل يوميا من نفط البصرة الثقيل في حزيران و2.146 مليونا برميل يوميا من البصرة المتوسط وبلغ إجمالي صادرات الجنوب النفطي 3.266 ملايين برميل يوميا بحسب أرقام سومو.

ويتم تصدير كلا الدرجتين من المحطات الجنوبية للعراق على الخليج العربي، والتي كانت قيد التوسع لعدة أشهر ولكنها واجهت العديد من التأخيرات.

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