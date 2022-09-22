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"سومو" تتخذ إجراءات قانونية بحق ناقلي شحنة النفط الأسود الملوثة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-22T12:38:01+0000
"سومو" تتخذ إجراءات قانونية بحق ناقلي شحنة النفط الأسود الملوثة

شفق نيوز/ أكدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، أنها سبق وأن اتخذت الإجراءات القانونية بحق ناقلي شحنة النفط الأسود الملوثة.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الناقلين في وقت سابق، وتم تحميلهم المسؤولية الكاملة عن عملية تلوث المنتج، ولمخالفتهم لبنود العقود المبرمة مع الشركة".

واكدت "استمرار عمليات تصدير النفط الأسود وفق المواصفات المطلوبة والآليات المتبعة"، مشيرة إلى ان "الشركة لم تتعرض الى خسائر مالية جراء ذلك، وان تعاملاتها تحظى بالثقة مع الجهات المتعاقدة".

وناشدت الشركة وسائل الإعلام "بالتعاطي المهني والوطني مع الأخبار التي تتعلق بالقطاع النفطي، وتجنب الإساءة للشركات الوطنية بقصد او بغيره".

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت يوم أمس الأربعاء، إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" باعت في الأسابيع الأخيرة شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيميائية.

وبينت نقلاً عن مصادر، أن الأمر يتعلق بشحنة تتراوح بين 600 ألف و700 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت تم توريدها لزبائن سومو، مشيرة الى أن الشحنة تحتوي على مركبات عضوية مكلورة تتراوح بين 90 و130 جزءًا في المليون.

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