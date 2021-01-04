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سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T09:15:24+0000
سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

شفق نيوز/ اكدت شركة تسويق النفط "سومو"، يوم الاثنين، ان الأردن يفاوض العراق بشان شراء النفط الخام مرة اخرى بعد انتهاء العقد السابق.

وقال مدير الشركة علاء الياسري في حديث لوكالة شفق نيوز، إن العراق لم يصدر النفط الخام خلال شهر كانون الأول لانتهاء فترة عقد تزويد الأردن بالنفط الخام، مبينا ان الاردن تتفاوض حاليا مع العراق بشأن تجديد العقد.

واضاف الياسري "سيتم خلال العقد الجديد تحديد الكميات النفطية المصدرة للاردن وفترة العقد"، متوقعا ان "يتم تجديد العقد والاعلان بشكل رسميا قريبا".

ولم يستورد الاردن النفط الخام من العراق خلال شهر كانون الاول الماضي في حين استورد ما مقداره 252 ألف برميل في تشرين الثاني الماضي.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار وحزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط، ليعاود الاستيراد مرة اخرى في شهر ايلول الماضي

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

 

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