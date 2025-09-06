"سومو": العراق ينتظر قرار أوبك بشأن وقف خفض الإنتاج النفطي من عدمه

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس شركة تسويق النفط "سومو"، علي نزار الشطري، يوم السبت، أن العراق ينتظر اجتماع أوبك، للنظر بشأن الإبقاء على التخفبض الطوعي للنفط من عدمه.

وقال الشطري لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع يوم غد الأحد للدول الثمانية في منظمة أوبك، سيكون للنظر بمدى توازن السوق وتحمل البقاء على التخفيض الطوعي او استعادته بالكامل".

وأضاف أن "العراق ينتظر نتائج الاجتماع وينظر إلى دراسة منظمة أوبك بشكل دقيق، والتأكد من وجود توازن قوي وطلب في السوق يتحمل العودة لكميات انقطعت طوعا من انتاج النفط للدول المصدرة".

وبين أن "هناك آلية لمنظمة أوبك لاعادة النظر بسقوف الانتاج لكل دولة، وانها تطبق على كافة الدول في المنظمة"، مضيفا "نتظر اقرار آلية ومن بعدها النظر بامكانية زيادة انتاج النفط الخام".

ومن المفترض أن يعقد العراق، إلى جانب سبعة من كبار المنتجين في تحالف أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت يوم غد الأحد، لبحث مستقبل حصص الإنتاج النفطي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فائض المعروض خلال الربع الأخير من العام 2025.

وكان العراق من بين الدول التي خفّضت إنتاجها ضمن الاتفاقات السابقة، حيث ساهم مع السعودية وروسيا والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان في تقليص نحو 2.2 مليون برميل يوميًا منذ الربع الثاني من العام، لكن استمرار ضعف الطلب المتوقع وتباطؤ بناء المخزونات الصينية يضع دول التحالف أمام تحديات جديدة.

ويُنتظر أن يناقش الوزراء ثلاثة خيارات رئيسية: تعليق الزيادات المقررة، أو المضي في تخفيف التخفيضات، أو العودة إلى تقليص الحصص.

ويؤكد محللون أن أي قرار سيكون له أثر مباشر على العراق الذي يُعد ثالث أكبر منتج في التحالف بعد السعودية وروسيا، ويعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل موازنته.

وبحسب تقديرات "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن بعض دول أوبك+، بينها العراق، أنتجت في يوليو/تموز أقل من حصصها المحددة ضمن الاتفاق، في حين تتركز الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى السعودية والإمارات والكويت.