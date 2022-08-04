سومو: العراق يمتلك قدرات تؤهله ليكون أحد أهم منتجي النفط

شفق نيوز/ أكدت شركة النفط العراقية (سومو)، يوم الخميس، امتلاك البلد، قدرات إنتاجية واعدة، تؤهله ليكون أحد أهم المنتجين، فيما أشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، عطلت خطط زيادة الإنتاج.

جاء ذلك، خلال ترؤس النائب الأول لرئيس الشركة، المدير التنفيذي حامد يونس، اجتماعاً ضم مسؤولي الشركات الاستخراجية، لبحث ومتابعة خطط تنفيذ مشاريع إدامة وزيادة انتاج النفط والتصدير، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال يونس، بحسب البيان، إن "الوزارة والشركة ماضيتان في تنفيذ البرنامج المعد لزيادة الإنتاج والتصدير، بالتعاون مع الشركات العالمية المقاولة"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك قدرات إنتاجية واعدة تؤهله ليكون أحد أهم المنتجين خلال السنوات القليلة القادمة".

وأضاف أن "الظروف التي شهدها العراق عام 2014، والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، عطلت خطط زيادة الإنتاج الوطني"، مؤكداً أهمية "الدعم والتمويل المالي، للوصول إلى الأهداف المخطط لها وفق حسابات دقيقة تمكنه من الوصول إلى معدلات إنتاج من 5-8 ملايين برميل في اليوم، خلال السنوات القادمة".

ونوه يونس، إلى مراعاة شركة النفط العراقية، لـ"المتغيرات ومتطلبات وحاجات الأسواق النفطية العالمية"، مبيناً أن "خطط تنفيذ المشاريع تتضمن تكثيف عمليات الحفر والاستكشافات، وتطوير البنى التحتية، وإنشاء محطات الضخ والمعالجة وشبكات الأنابيب واستثمار الغاز، وتطوير منصات المنافذ التصديرية وغيرها" .

من جانبه، ذكر المدير العام لشركة الاستكشافات النفطية في العراق، علي جاسم، أن "المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطاً ملحوظاً لقطاع الاستكشافات، حيث تعول هذه الخطط كثيراً على إدامة وزيادة الإنتاج من النفط والغاز".

وأوضح جاسم، أن "الشركة تكثف جهودها في هذا المجال عبر مراكز البحث والتفسير والدراسات، وميدانياً عبر الفرق الزلزالية وخصوصاً في الصحراء الغربية ومحافظة نينوى، لتحول الطاقات والتوقعات الكامنة تحت الأرض إلى إنتاج فعلي يسهم في تحقيق الخطط الواعدة".