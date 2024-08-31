"سومو": العراق سيخفّض صادرات النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ قال مسؤول كبير في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم السبت، إن العراق سيخفّض صادرات النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميا .

ونقل موقع "ستاندرد آند بورز" الأمريكي عن المسؤول النفطي العراقي قوله ان "انخفاض الصادرات ترجع الى حد كبير إلى الشحنات الملغاة والمؤجلة، مما أدى إلى انخفاض متوسط ​​الصادرات إلى أقل من 3.4 ملايين برميل يوميا في آب/أغسطس، وإلى 3.3 ملايين برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر المقبل".

وتابع القول إن "الصادرات انخفضت تدريجيا من 3.45 ملايين برميل يوميا في 25 آب/أغسطس إلى 3.1 ملايين برميل يوميا في 28 أغسطس آب. ومع ذلك، لا تستند حصص أوبك إلى الصادرات، بل إلى إنتاج رؤوس الآبار".

وسوف يقابل خفض الصادرات "انخفاض هائل في الاستهلاك المحلي"، من 550 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا، في حين من المتوقع أيضا أن ينخفض ​​استهلاك الخام مع انخفاض درجات الحرارة عن مستوياتها المرتفعة في الصيف.

وبين المسؤول النفطي أن العراق ألغى بيع مليون برميل من الخام الفوري، وسيؤجل بيعين آخرين "في الأيام المقبلة" في محاولة لتلبية أهداف تعويضات أوبك+ بعد إنتاج أكثر من حصته في النصف الأول من العام.

ولم يحدد المسؤول ما هي الدرجات التي ستشملها الشحنات الملغاة والمؤجلة والتي يبلغ مجموعها 3 ملايين برميل.

وكانت آخر تقديرات بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، لسعر برنت عند 81.07 دولارا للبرميل في 28 أغسطس/آب، بعد أن هبط من أقل قليلا من 90 دولارا للبرميل في أوائل يوليو/تموز، مما زاد الضغوط على غير الملتزمين. والعراق هو أكبر منتج زائد في المجموعة.

وكانت وكالة "رويترز" قد قالت، يوم الخميس الماضي، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك+ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته.

‎وسيؤدي الخفض العراقي، بحسب رويترز، إلى ضغط وضع سوق النفط قبل زيادة الإنتاج المزمعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج.

‎وذكرت أوبك، نقلا عن مصادر لـ"رويترز"، أن العراق أنتج نحو 4.25 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي، وهذا أعلى من حصته البالغة أربعة ملايين برميل يوميا.

وأوضح أحد المصادر، أن العراق ألغي شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس/آب لتقليص صادراته خلال الشهر الجاري، مضيفاً: "كانت هناك عروضا على الشحنة لكن سُحبت من السوق، مع تأجيل شحنتين أخريين بنفس الحجم إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

‎وقدمت وزارة النفط العراقية، خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل.