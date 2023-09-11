"سومو" العراقية تتوقع واردات بأكثر من 9 مليارات دولار للشهر الحالي

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو"، يوم الاثنين، ان معدل التصدير اليومي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بلغ 2.5 مليون برميل.

وذكرت سومو في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "معدل التصدير اليومي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بلغ 2.504 مليون برميل بمعدل سعري بلغ 89.203 دولارا".

واضافت ان معدل الصادرات من خام البصرة بلغت 3.470 ملايين برميل يوميا، منها 2.275 مليون برميل يوميا خام متوسط، و1.195 مليون برميل يوميا خام ثقيل"، مبينة أن معدل التصدير اليومي للأردن بلغ 300 ألف برميل، ومن القيارة معدل 400 ألف برميل يوميا" .

واشارت الى انه من المتوقع أن تصل صادرات العراق النفطية لشهر ايلول 105.111 ملايين برميل في حال بقاء نفس الكميات المصدر لباقي الشهر، فيما ستبلغ الواردات النفطية 9.38 مليارات دولار وأن معدل التصدير اليومي سيكون 3.504 ملايين برميل.