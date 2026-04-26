سوق الإغلاق: انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 155100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، إذ بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154550 ديناراً مقابل 100 دولار.