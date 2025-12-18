سوق المشاريع في العراق ينمو 3.3% بإضافة 13 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

كشفت مجلة "ميد بروجكتس" البريطانية، أن سوق المشاريع في العراق شهد قفزة نوعية خلال الفترة من 7 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، بإضافة 13 مليار دولار إلى قيمة مشاريعه، وبنمو بلغ 3.3%، بعد موافقة الحكومة على برنامج لتوليد الطاقة بالغاز يضم خمسة مشاريع كبرى بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت المجلة في تقرير لها، طالعته وكالة شفق نيوز، إن السعودية تصدرت التوجه العام للمؤشر، حيث أضافت 18 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 0.9%، مدفوعة بإعلان شركة "هيوماين" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن مشروع ضخم بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي.

ولفتت "ميد" إلى تفاوت الأداء في بقية دول المنطقة، إذ سجلت قطر نمواً بنسبة 1.9% بإضافة 4.6 مليارات دولار، تلتها إيران بزيادة بلغت 0.5% أو ما يعادل 1.2 مليار دولار، فيما شهدت الإمارات استقراراً شبه تام بنمو طفيف لم يتجاوز 0.1%، بما يعادل 1.4 مليار دولار.

وفي المقابل، خيّم الانكماش على أسواق أخرى، حيث تراجع سوق المشاريع في عُمان بنسبة 1.6% مسجلاً خسارة بلغت 5.4 مليارات دولار، فيما شهدت البحرين الانكماش الأكبر بنسبة 10.6%، ما أدى إلى شطب 6.1 مليارات دولار من قيمة مؤشرها.