سوق العراق يوقف نشاطه يومين

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن إيقاف نشاطه لمدة يومين.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استناداً لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يومين لمناسبة اعياد نوروز، فإنه لن تنظم جلسات التداول يومي الاحد والاثنين".

وأضاف، "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية ابتداء من الثلاثاء المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن سوق العراق للاوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الاحد حتى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.